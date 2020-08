Lyon, dernier frein pour l'Europe

En s'inclinant contre le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue, l'Olympique lyonnais a probablement tiré un trait sur une possible participation européenne la saison prochaine. À moins d'un miracle, c'est-à-dire un sacre en Ligue des champions au mois d'août, l'OL va se retrouver sans Coupe d'Europe à jouer pour la première fois depuis vingt-quatre ans.

Méthode Coué et regrets

Sur les coups de minuit, vendredi soir, l'OL a sans doute perdu bien plus qu'un trophée. Dans les rangs rhodaniens, avant cette finale de l'ennui contre le Paris Saint-Germain, il y avait bien sûr l'envie de mettre fin à une disette lyonnaise de huit années, le dernier titre remontant à 2012 avec une Coupe de France remportée contre Quevilly. Mais il y avait aussi cette évidence : ce match contre le PSG représentait le meilleur moyen pour Lyon de s'assurer une qualification européenne, et donc d'éviter au club de se prendre une claque en se retrouvant sans sésame continental pour la première fois depuis la saison 1996-1997. Dans un entretien accordé audébut juillet, Rudi Garcia disait ceci : "" Sauf que l'OL doit désormais compter sur un miracle en Ligue des champions pour sauver sa saison.La méthode Coué ne suffira bientôt plus à éclipser les craintes du coach lyonnais. Quelques minutes après le tir au but vainqueur de Pablo Sarabia, vendredi soir, Garcia n'a (évidemment) pas voulu se projeter sur une éventuelle saison sans Europe pour son OL, éludant une ultime question à ce sujet en conférence de presse : "" Un peu avant, toujours avec ce besoin de positiver, le technicien français avait tenu à souligner, malgré quelques imperfections, la bonne prestation de son équipe. "