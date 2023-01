Lyon coule face à Strasbourg

Rien ne va plus à l'OL.

Lyon 1-2 Strasbourg

On connaissait la " chance du champion ", et si ce match symbolisait celle d'un futur maintenu ?Dominé toute la rencontre, Strasbourg a réussi à grappiller trois points précieux pour le maintien sur la pelouse d'un OL qui aura tout tenté, en vain (1-2). Les Gones ont pris le match par le bon bout en se procurant de nombreuses occasions dès l'entame. Les tentatives de Karl Toko Ekambi (6) et Corentin Tolisso (11) ont frôlé le poteau droit strasbourgeois. C'est ensuite Matz Sels qui s'est opposé à Cherki par deux fois (13, 24). Et alors qu'ils n'avaient pas encore approché le but d'Anthony Lopes, il a suffit d'une frappe du gauche de Jean-Eudes Aholou à la suite d'un corner pour que les Alsaciens ouvrent le score. Puis ils ont directement enfoncé le clou par Habib Diallo qui a profité d'un craquage de Malo Gusto pour faire le break en signant un but gagMenés contre le cours du jeu, les Lyonnais ont quand même repris espoir juste avant la pause quand Alexandre Lacazette a transformé son penalty. Les Gones ont maintenu leur emprise pendant toute la seconde période (71% de possession sur la rencontre), multipliant de nouveau les occasions gâchées (24 tirs). Rayan Cherki a tergiversé devant Sels avant que Toko Ekambi ne négocie mal un trois contre deux (55). Lacazette a également manqué de réussite lorsque sa frappe contrée est venue mourir près du montant strasbourgeois (74) et surtout quand Sels a fait rempart de son corps en toute fin de rencontre (87). C'est ainsi que Strasbourg a acquis sa… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com