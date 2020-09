Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lyon continue son surplace Reuters • 27/09/2020 à 19:09









Lyon continue son surplace par Adonis Vesin (iDalgo) Les mêmes maux, et toujours pas de remède. L'Olympique Lyonnais repart de Lorient avec un seul point. Yoane Wissa (63e) a trouvé la faille sur une passe en profondeur d'Hamel. L'attaquant, parfaitement couvert par une erreur d'alignement de Denayer, est allé tromper Lopes d'une transversale rentrante. Après une longue concertation de la VAR, Clément Turpin accorde le but. Léo Dubois a ensuite égalisé d'une frappe du gauche dans la surface (74e). Cornet a même tiré sur la transversale (81e) et Depay n'a pas cadré une tête dans les six mètres. La rencontre a encore été dominée par l'OL (70 % de possession, 16 tirs à 3) mais toujours sans trouver les clés dans les trente derniers mètres. Après cinq matches, Lyon compte six points. Lorient a pu casser sa série de trois défaites consécutives.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.