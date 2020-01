Lyon : Collomb sifflé et hué chez Kimelfeld

Entre les Marcheurs Gérard Collomb et David Kimelfeld, c'est reparti de plus belle. La cérémonie des v?ux du 4e arrondissement de Lyon vient de fournir un nouvel épisode à la guerre fratricide que se livrent les deux anciens alliés, aujourd'hui concurrents pour la conquête de la métropole lyonnaise.Tout avait pourtant bien commencé. La cérémonie s'annonçait sous les meilleurs auspices. David Kimelfeld comptait sur ces v?ux pour dire au revoir à cet arrondissement de la Croix-Rousse, dont il a été le maire pendant neuf ans. Mais les cérémonies de v?ux sont souvent un temps fort des campagnes électorales et Gérard Collomb a voulu lui aussi y participer.« Nos chemins se sont séparés »« Kimelfeld pourrait-il en décaler la date pour que son ancien mentor puisse y être accueilli ? » avait demandé le cabinet du maire. « Non ! ». Alors Gérard Collomb a bouleversé son agenda et a annulé son déplacement au Forum de Davos pour pouvoir passer la soirée à la Croix-Rousse. Les deux opposants se sont donc retrouvés côte à côte sur scène. « J'ai beaucoup appris à vos côtés, le combat politique ne doit pas empêcher la reconnaissance. Mais nos chemins se sont séparés, nous ne partageons plus la même vision pour la métropole », a lancé David Kimelfeld.Lire aussi Lyon ? Kimelfeld : « Il faut qu'on y voie clair d'ici la fin septembre »Sans doute Gérard Collomb regrette-t-il de s'être aventuré sur les terres de son...