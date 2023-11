information fournie par So Foot • 05/11/2023 à 23:28

Lyon colle un set au Paris FC

Paris FC 1-6 Olympique lyonnais

Buts : Dufour (29 e ) pour le PFC // Le Sommer (1 re et 40 e ), Hegerberg (38 e et 48 e ), Däbritz (69 e ) et Diani (90 e ) pour l’OL

Le Sommer-Hegerberg, duo de luxe.…

AL pour SOFOOT.com