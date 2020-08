Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lyon champion d'Europe pour la septième fois Reuters • 30/08/2020 à 23:23









par Adonis Vesin (iDalgo) Elles sont inarrêtables. Invincibles. Les Fenottes ont remporté ce dimanche soir leur cinquième Ligue des champions de suite, la septième de l'histoire du club. Eugénie Le Sommer (25e) a mis l'Olympique Lyonnais sur de bons rails. Saki Kumagai, avant la pause, a profité d'un ballon mal relancé pour fusiller Abt des vingt mètres (2-0, 44e). Popp, la capitaine allemande, a pu profiter d'une erreur de Buchanan pour relancer le suspense. Finalement, Gunnarsdottir a mis k-o ses anciennes partenaires en déviant une frappe de Le Sommer (88e). Seul le Real Madrid des années 50 a réussi l'exploit de décrocher cinq fois la compétition européenne suprême.

