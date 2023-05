« Lyon, c'est Bocuse et Aulas »

Bernard Lacombe head coach and Jean-Michel Aulas president of Lyon celebrate the qualification in UEFA Cup during the Division 1 match between FC Metz and Olympique Lyonnais, at Stade Saint Symphorien, Metz, France on 09th May 1998 ( Photo by Alain Gadoffre / Onze / Icon Sport )

Après quasiment 36 ans à la tête de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas a rendu son tablier cette semaine. En septembre 2018, So Foot avait interrogé plusieurs personnalités ayant, un jour ou l'autre, côtoyé l'emblématique président des Gones. Morceaux choisis.

André Soulier, animal politique, ancien président juridique de la LFP, avocat de la défense dans l’affaire du gang des Lyonnais et ami de JMA :

« En 1983, Aulas crée la Cegid, qu’il introduit trois ans plus tard, avec un culot et une vision monstre, au second marché. Quand il fait ça, c’est Bonaparte au pont d’Arcole, vraiment. À l’époque, il bénéficie déjà de l’aide d’un jeune élu socialiste, Gérard Collomb, qui est dans l’opposition à la municipalité. Et donc en 1987, à la suite des propos de Tapie qui dit que « ce serait pas mal qu’Aulas reprenne l’OL » , il se lance. On est encore dans le foot de patronage, le club dépend de la ville, et c’est là qu’il tombe sur ma pomme. Il me dit : « Qu’est-ce qu’on fait avec l’OL ? » J e lui ai dit : « Je vais vous aider. » Je tutoyais son père, mais à JMA, je lui dis « vous ». Dans la foulée, je rends possible le fait qu’il puisse intervenir au conseil municipal.

Article publié dans le So Foot n°159, en septembre 2018.

