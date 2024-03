Lyon bute sur Reims

Maître du jeu mais longtemps à la recherche de la solution, l’OL a eu le mérite de ne pas perdre face à une équipe de Reims cohérente et qui avait même ouvert le score (1-1). Un résultat qui condamne définitivement Lyon, si ce n’était pas déjà le cas, à remporter la Coupe de France pour être européen l’an prochain.

Lyon 1-1 Reims

Buts : Nuamah (65 e ) pour l’OL // Okumu (55 e ) pour Reims

Avec la réception de Reims, l’Olympique lyonnais n’avait qu’un but, et il était simple : gagner pour espérer s’offrir un sprint final de tous les possibles. Il n’en a finalement rien été, la faute longtemps à un manque de tranchant, mais aussi à une belle équipe rémoise qui a su poser un sacré casse-tête aux hommes de Pierre Sage. Malgré 33 tirs et quelques frissons, les deux formations n’ont pas réussi à se départager. L’avenir pour Lyon, désormais, se situe en Coupe de France, et la réception de Valenciennes, lanterne rouge de Ligue 2 ce mardi en demi-finales, est déjà dans toutes les têtes qui rêvent encore d’Europe l’an prochain.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com