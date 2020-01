Lyon-Brest : l'OL survit grâce aux coupes

Au milieu du marasme, des blessés et de la galère, un peu de lumière. Les Coupes. Englué à une modeste 12e place en Ligue 1, un classement indigne de son rang, de son budget et de ses ambitions, l'OL retrouve (un peu) le sourire grâce aux Coupes.Les Rhodaniens ont rejoint ce mercredi soir le dernier carré de la Coupe de la Ligue en battant Brest (3-1) et ils défieront, évidemment, la Juventus lors d'un 8e de finale de prestige de Ligue des champions dans quelques semaines. Ils sont encore en course dans quatre compétitions (avec la Coupe de France aussi).Tout effet positif, même petit, Lyon le prend volontiers. Tant le début de saison a été décevant, à tous les étages. Alors tout est loin d'être réglé, mais Lyon s'en contente. « On a à cœur d'aller chercher quelque chose pour rattraper la saison », souffle Houssem Aouar, buteur contre Brest et sur qui l'OL compte énormément pour sauver sa saison.« Il ne faut pas s'enflammer »« La confiance commence à revenir, poursuit le milieu de terrain. Mais il va falloir gagner à Bordeaux (NDLR : samedi en Ligue 1) pour commencer à parler d'une bonne série et d'un retour. Il ne faut pas s'enflammer. On a déjà gagné deux matchs de suite cette saison puis, après, on est retombés dans nos travers. »Un peu de lumière, donc, mais encore beaucoup de tracas. L'OL a perdu deux de ses meilleurs joueurs pour le reste de la saison fin décembre, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde (genou) et il galère pour recruter. Les (bonnes) occasions sont rares, et très complexes en janvier. Dans le jeu, l'équipe coachée par Rudi Garcia est encore loin d'enflammer son public, le Groupama Stadium était d'ailleurs aux trois quarts vide contre Brest.Des renforts attendus pour consolider l'édifice« On est dans une situation difficile sur le plan sportif mais pas dramatique, a rappelé Jean-Michel Aulas. C'est vrai qu'en championnat, on doit rectifier le tir. Le conseil ...