Lyon bat Marseille et atteint le dernier carré par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Olympique Lyonnais est en demi-finale de la Coupe de France. Au terme d'un match fermé, les joueurs de Rudi Garcia ont pris le meilleur sur l'Olympique de Marseille. Les Lyonnais se sont imposés par la plus petite des marges, 1 à 0, grâce à un but d'Houssem Aouar. Sans occasions franches des deux côtés, la rencontre a mis du temps avant de démarrer et s'est débloquée à l'heure de jeu. Sur une frappe de Toko Ekambi, Hiroki Sakai a d'abord été coupable d'une faute de main dans sa surface à la 68e minute de jeu. Mais Yohann Pelé est parvenu à stopper le pénalty de Moussa Dembélé pour maintenir son équipe en vie dans la rencontre. Dix minutes plus tard, Aouar bénéficiait d'un bon décalage de Bertrand Traoré, entré en cours de jeu, pour transpercer le portier phocéen à bout portant. L'OL atteint le dernier carré de la Coupe de France pour la deuxième année consécutive et reste encore en lice dans toutes les compétitions.

