Lyon, au marteau et au Turin

Au-delà des retrouvailles avec Miralem Pjanic, l'Olympique lyonnais devra se coltiner la Juventus en huitième de finale de Ligue des champions. Et plutôt que d'y voir une nouvelle fois un mauvais signe envoyé des cieux, les Gones devraient plutôt considérer cette double-confrontation comme l'infime possibilité d'exalter une saison déjà à oublier.

Un marasme sportif, un brouillard organisationnel, des relations avec les supporters complètement fissurées suite à l'affaire Marcelo, les pertes de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde pour de longs mois... Il y a des feux à éteindre à tous les étages dans la bâtisse si chère à Jean-Michel Aulas. Et à l'heure du tirage au sort, la question n'était pas de savoir si une bonne nouvelle attendait le club rhodanien. En position de second de groupe, Lyon ne pouvait qu'hériter d'un gros poisson (à un Valence près) et c'est ce qui est arrivé avec la Juventus. Quelles que soient les circonstances, Lyon partait quoi qu'il arrive dans une position d'outsider face au champion d'Italie. Aujourd'hui, avec l'accumulation de tuiles, la tâche s'avère même proche de l'impossible.Parce qu'il faudra recevoir d'abord les Bianconeri au Groupama Stadium (26 février) puis ensuite franchir les Alpes (17 mars), avec une équipe qui sortira d'un hiver décisif pour ses ambitions sur le plan national (l'OL est aujourd'hui à dix points de l'OM, second, et six du podium) et qui sera amputée de plusieurs de ses membres. Les latéraux Youssouf Koné et Léo Dubois ne seront peut-être pas rétablis, alors que les absences de Reine-Adélaïde et de Memphis sont déjà actées, victimes tous deux d'une rupture du ligament croisé antérieur dimanche contre Rennes. Sans son capitaine néerlandais, seul joueur de caractère et buteur providentiel en Ligue des champions (5 buts cette saison), c'est donc un groupe aussi fade que fragilisé qui s'apprête à gravir une montagne.