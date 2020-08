So Foot • 07/08/2020 à 06:00

Lyon a un exploit à terminer face à la Juventus

Après cinq mois d'attente, l'Olympique lyonnais va pouvoir enfin tenter de transformer le bon résultat obtenu à l'aller contre la Juventus (1-0). Alors que la montre semblait plutôt tourner en défaveur des Gones, ils semblent au contraire gonflés à bloc au moment d'affronter leur destin. Ce vendredi soir face à Cristiano Ronaldo et ses copains, ce sera un Lyon européen ou rien.

juventus turin olympique lyonnais le 07/08/2020 à 21:00 Ligue des Champions Diffusion sur

Lucas Tousart sait exactement où se trouve sa place. D'une part, ce vendredi, comme vendredi passé pour la finale de Coupe de la Ligue, il pourra s'installer sur son canapé berlinois avec unebien fraîche. D'autre part, il sera toujours associé au scénario déjà incroyable de ce huitième de finale entre Lyon et la Juventus. Car il y a 163 jours, le 26 février dernier, c'est le milieu qui donnait un avantage consubstantiel au club rhodanien et qui validait le plan mis en place à l'aller par Rudi Garcia face aux. Juste après sa précieuse reprise, l'Aveyronnais parlait déjà de sa tristesse de quitter l'OL, son transfert au Hertha Berlin étant acté depuis le mercato hivernal., avouait-il, dans les couloirs du Groupama Stadium.Impossible de le savoir à ce moment-là, mais ce but sera son cadeau Lire la suite de l'article sur SoFoot.com