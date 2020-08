Lyon a (encore) eu presque tout bon

Aux oubliettes, les mauvaises langues qui juraient que Lyon allait se faire rouler dessus par le Bayern en demi-finale de C1. Ce mercredi soir, les Gones n'ont pas fait que causer de sérieux maux de tête à l'escouade bavaroise. Ils auraient carrément dû ouvrir le score, n'ont jamais cessé d'attaquer malgré le retard au tableau de score et ont sérieusement fait déjouer un Bayern méconnaissable par séquences. Pas mal pour des Lyonnais accusés de se reposer sur une philosophie de jeu défensive minimaliste.

Le Bayern brise le rêve de Lyon

Des javelots très précis

Ceux qui n'étaient pas devant leur télé ce mercredi soir se contenteront d'un laconique commentaire sur le score final : "". Promis à une branlée, l'Olympique lyonnais a effectivement bien résisté, et ce jusqu'au bout : ce n'est qu'à la 88minute que Robert Lewandowski a définitivement éteint les derniers espoirs rhodaniens. Un manque de réalisme de la part des Bavarois, qui n'ont pas su achever leur proie du soir ? Bien au contraire. Car si ce Bayern de Hansi Flick a pour coutume d'ajouter un deuxième, un troisième voire un huitième pion après l'ouverture du score, jamais len'a eu cette fois la latitude pour accomplir ses desseins, tant Lyon y a mis du sien jusqu'au bout, croquant encore et encore dans toutes les jambes allemandes, cherchant encore et encore à aller de l'avant. Et c'est déjà une petite victoire en soi.Une fois le 2-0 enfourné par le Bayern, la tendance aurait pu être à la résignation du côté des Gones. À chercher à éviter une dérouillée comme celle vécue par le Barça. À finir tranquillement sur un score pas trop lourd, qui rendrait justice au balèze parcours européen des Lyonnais. Il n'en a rien été. Ces Gones n'en avaient rien à foutre de se faire humilier. Eux, ce qu'ils voulaient, ce à quoi ils croyaient dur comme fer, c'était de renverser ce Bayern qu'on disait irréductible. De Rudi Garcia à Karl Toko-Ekambi en passant par Houssem Aouar, tous n'ont jamais cessé de s'encourager, d'offrir des jeux en triangle, de proposer des appels, de rechercher des solutions vers l'avant. Et ils y ont cru tellement fort qu'ils ont bien failli y parvenir. Dommage que le dernier Lire la suite de l'article sur SoFoot.com