Lyon-1 : la bibliothèque universitaire volontairement inondée

« Stop aux incivilités. » C'est ainsi que le compte Facebook de la bibliothèque de l'université Lyon-1 qualifie l'incident survenu dans la soirée du mercredi 29 janvier. « Les lavabos des sanitaires » de la bibliothèque universitaire de sciences « ont été volontairement bouchés et les robinets, laissés ouverts », explique le compte de la BU dans un post repéré par Lyon Mag.Lire aussi Menace sur nos ?uvres d'art : les musées sont-ils prêts ?L'opération a entraîné une importante inondation dans les locaux de la bibliothèque, n'épargnant pas un certain nombre de livres. « Deux magasins de conservation des collections ont été inondés, poursuit le message. Les bibliothécaires se sont activés hier (jeudi 30 janvier) toute la journée pour essayer de sauver ces documents (en particulier des revues du XIXe siècle). »Sur une photo, on voit des livres gondolés par l'humidité que le personnel tente tant bien que mal de récupérer en s'armant notamment d'un ventilateur. « Autant de temps et d'argent qui ne seront malheureusement pas consacrés au développement de nouveaux services ou à l'achat de nouvelles ressources ! » conclut le compte de la bibliothèque universitaire de l'université Claude-Bernard-Lyon-1, qui ne fait pas état d'une éventuelle revendication.L'an dernier, l'université Lyon-I, spécialisée dans le domaine scientifique, avait déjà fait parler d'elle après l'explosion de trois bouteilles de gaz sur le...