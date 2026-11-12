Lycées: le gouvernement hausse le ton face à une intensification des violences

Le ministre de l'Education Edouard Geffray, lors de la visite d'un lycée, le 15 octobre 2026 dans la banlieue de Bordeaux ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Face à une intensification des violences aux abords voire au sein des lycées, le gouvernement a tapé du poing sur la table jeudi et menacé de sanctions pénales les auteurs d'actes visant des personnels de l'Education nationale.

De nouveaux incidents impliquant des tirs de mortiers d'artifice ont eu lieu jeudi dans plusieurs lycées, faisant des blessés, tandis que deux établissements de Montpellier ont fait l'objet de "mises à feu volontaires" avec des poubelles incendiées à l'intérieur des locaux.

"La République, ce n'est pas l'impunité (...) On prendra toutes les décisions nécessaires, qu'elles soient judiciaires ou disciplinaires", a réagi le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray dans un collège du Val d'Oise.

En Ile-de-France, une trentaine de tirs de mortiers ont été recensés jeudi, dont plus d'une dizaine en intérieur, faisant cinq blessés, selon le point fait par la région.

Les lycées Matisse à Cugnaux et Hessel à Toulouse ont eux été fermés pour la journée, après des tirs de mortiers dans les établissements, selon la préfecture, qui dénombre six interpellations et trois blessés.

Mêmes scènes à Pessac (Gironde), Nantes ou Clermont (Oise) où un élève du lycée Cassini a été placé jeudi en garde à vue après avoir allumé un tir de mortier.

Manifestation à Toulouse, lors d'une mobilisation nationale, le 10 novembre 2026 ( AFP / Ed JONES )

Depuis le retour des vacances scolaires, ce type d'incident survient régulièrement et de plus en plus souvent au sein des établissements.

Les auteurs de ces actes "ont très bien compris qu’un tir de mortier, entre guillemets, suffisait pour faire évacuer l’établissement et le fermer", déplore une commissaire interrogée par l’AFP.

"Les actes délictueux commis aux abords des lycées, en leur sein ou sur les réseaux sociaux, en particulier ceux visant les personnels de l'Éducation nationale, seront judiciarisés et leurs auteurs seront interpellés et remis à la justice", a annoncé le gouvernement.

Il prévoit également "des poursuites disciplinaires" à l'encontre des agents publics qui "encourageraient des actes illicites".

Complicités

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a évoqué jeudi le cas de certains lycées où se met en place "une planification logistique pour livrer les mortiers" d'artifice avec, selon lui, "des personnes qui parfois, dans l'enceinte même de ce lycée, se livrent à des complicités".

Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une conférence de presse à Paris, le 12 novembre 2026 ( POOL / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Selon le gouvernement, le mouvement lycéen concerne désormais "un nombre résiduel d'établissements mais dans lesquels des actes très graves de violence sont malheureusement à déplorer".

Un collégien de 13 ans devait être présenté à un juge des enfants, jeudi à Meaux, pour avoir cassé le bras d’un policier en le heurtant à trottinette mardi, après avoir visé des agents avec un mortier d'artifice.

Une source policière évoquait jeudi la lassitude et "l'émotion" exprimées localement par les forces de l'ordre : "Il s'agit quand même d'un gamin qui délibérément fonce sur un policier, après avoir tiré des mortiers".

Vingt-quatre lycées étaient bloqués jeudi, selon le ministère.

À ce stade, le gouvernement a décompté 609 blessés, dont 364 élèves et 245 personnels, parmi lesquels 81 chefs et chefs adjoints d'établissements, ainsi que 1.190 blessés au sein des forces de l'ordre.

Premier syndicat des chefs d'établissement, le SNPDEN-Unsa prévoit vendredi des rassemblements devant des lycées "particulièrement touchés" par les actes de violence.

Les organisations de lycéens et d'étudiants, mobilisés depuis la mi-septembre, ont de nouveau manifesté ou bloqué des lycées mardi, journée marquée par l'agression d'une élue devant un lycée francilien : Angela Pascoa Dos Santos, conseillère régionale MoDem et adjointe au maire de Chelles, a été atteinte par une bouteille d'essence alors qu'elle tentait d'intercéder pour une reprise des cours. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte.

L'intersyndicale de la jeunesse appelle à manifester samedi, avant de rejoindre une journée de mobilisation nationale mardi prochain à l'appel de syndicats de la fonction publique.

Des poubelles bloquent l'accès au lycée Colbert à Paris, le 7 novembre 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

Lundi soir, la grande majorité des organisations de jeunesse ainsi que l'intersyndicale de l'éducation ont claqué la porte d'une première réunion du comité de réforme de Parcoursup, un des points de crispation des lycéens.