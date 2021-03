Lycées à Paris : le rectorat veut plus de mixité pour en finir avec l'"hyper-sélection"

Le système était "devenu clairement un concours" qui encourageait une "hyper compétition" entre les lycées.

C'est une "évolution" qui fait grincer des dents les parents d'élèves. Le rectorat de Paris a présenté vendredi 5 mars à la presse sa réforme de la procédure d'affectation des élèves dans les lycées parisiens. Objectif : sortir d'une "logique mortifère" qui encourageait une "hyper-sélection" entre établissements.

La nouvelle carte scolaire, qui doit entrer en vigueur à la rentrée prochaine, a été présentée cette semaine aux familles. Depuis 2008, Paris était divisé en quatre districts et les élèves de Troisième candidataient jusqu'ici dans une dizaine de lycées de leur périmètre. Leurs résultats scolaires et leur éventuel statut de boursier permettaient de déterminer, via le logiciel national d'affectation Affelnet, leur futur lycée. Une logique devenue "mortifère", selon Christophe Kerrero, le recteur de l'académie de Paris, avec u n système "devenu clairement un concours" qui encourageait une "hyper compétition" entre les lycées.

Réintroduire de la mixité

La réforme, présentée comme une "évolution", "pas une révolution", vise à réintroduire de la mixité et lutter contre la hiérarchisation des lycées.

À la rentrée de septembre, les quatre districts seront supprimés. Désormais, les élèves de Troisième pourront candidater au mois de mai dans cinq lycées situés à 25 minutes maximum de transport de leur domicile. Rien ne les empêchera de demander des lycées plus éloignés mais ils ne seront pas prioritaires.

D'ores et déjà, la réforme fait grincer des dents, notamment auprès de familles de l'est parisien qui ne peuvent plus prétendre à des lycées du centre de Paris . C'est le cas pour cette mère d'élèves au collège Guy-Flavien dans le XIIe arrondissement, qui regrette, avec la nouvelle carte, de ne plus pouvoir candidater à un bon lycée du Marais, comme c'était le cas jusqu'ici. "Nous avons fait le choix de rester dans le public au collège, justement pour pouvoir ensuite prétendre à un bon lycée", déplore-t-elle.

"Il y a une vie à Paris en dehors du lycée Charlemagne" -un établissement très demandé chaque année du IVe-, a déclaré Christophe Kerrero.

En outre, le rectorat fait le pari qu'en "faisant baisser le taux de pression sur les lycées les plus attractifs" , ceux-ci ne seront plus uniquement accessibles aux meilleurs élèves mais à d'autres, ayant un niveau plus moyen. Le système ne sera "pas figé" et pourra "évoluer à la marge", a aussi promis le recteur de Paris, précisant qu'un comité de suivi serait mis en place.