LVMH rachète le joaillier américain Tiffany pour près de 15 milliards d'euros

Le numéro un mondial du luxe LVMH et le joaillier américain Tiffany ont officialisé leur union lundi pour un montant de 16,2 milliards de dollars. Il s'agit de la plus importante acquisition dans l'histoire du groupe du milliardaire Bernard Arnault (également propriétaire du groupe Les Echos-Le Parisien).Dans un communiqué commun, les deux groupes indiquent « avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Tiffany par LVMH à un prix de 135 dollars par action en numéraire. L'opération valorise Tiffany à environ 14,7 milliards d'euros, soit 16,2 milliards de dollars », est-il précisé.Le groupe français avait initialement proposé 120 dollars par titre Tiffany avant de porter cette proposition à environ 130 dollars la semaine dernière. Plus de 320 boutiques dans le mondeAvec l'acquisition du groupe américain, connu pour ses bagues de fiançailles et ses diamants, LVMH ajoute un joyau de taille à une couronne qui compte déjà Bulgari (racheté en 2011) et Chaumet (acquis en 1999). L'opération lui permet de mieux rivaliser dans les bijoux haut-de-gamme - seul secteur du luxe où il n'est pas numéro un - avec son concurrent suisse Richemont, propriétaire des griffes Cartier et Van Cleef & Arpels. En 2018, la division Montres et Joaillerie de LVMH, qui inclut également Tag Heuer, Hublot, Zenith et Fred, a dépassé les 4 milliards d'euros de ventes, soit 9% de son chiffre d'affaires total.Au réseau de 428 magasins que compte cette branche, le rachat de Tiffany viendrait ajouter plus de 320 boutiques dans le monde. Des points de vente que le joaillier américain, dont le diamant est l'activité clé, gère en direct, en se passant de détaillants multimarques.Une image à dépoussiérer« Tiffany nous inspire un immense respect et une grande admiration, s'est félicité Bernard Arnault, dans un communiqué diffusé par le groupe ; nous avons l'ambition de faire briller cette marque emblématique avec tout le soin et ...