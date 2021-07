LVMH affiche un bénéfice dépassant son niveau d'avant-crise, à plus de cinq milliards

Le numéro un mondial du luxe continue son ascension notamment grâce aux performances de sa branche Mode et Maroquinerie.

Le PDG de LVMH Bernard Arnault, en janvier 2020. ( AFP / ERIC PIERMONT )

"LVMH réalise un excellent semestre", s'est réjoui le PDG de LVMH Bernard Arnault dans un communiqué diffusé lundi 26 juillet par le groupe : le numéro un mondial du luxe continue son ascension en affichant un bénéfice de 5,3 milliards d'euros au premier semestre 2021, soit nettement mieux qu'avant la pandémie. Le groupe a ainsi décuplé son bénéfice net entre janvier et juin par rapport à l'année 2020, marquée par la pandémie de Covid, et le voit augmenter de plus de moitié (+62%) par rapport au premier semestre 2019, période de référence avant pandémie.

Les ventes du groupe de Bernard Arnault, première fortune française et deuxième mondiale selon Forbes , se sont établies au premier semestre 2021 à 28,7 milliards d'euros, en hausse de 53% (+11% par rapport à 2019). "Dans le contexte actuel de sortie de la crise sanitaire et de reprise de l'économie mondiale, (...) LVMH est en excellente position pour poursuivre sa croissance et renforcer encore en 2021 son avance sur le marché mondial du luxe", a jugé Bernard Arnault. Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2021 est de 7,6 milliards d'euros, en croissance de 44% par rapport au premier semestre 2019 et plus de 4 fois supérieur à celui de 2020. La marge opérationnelle courante ressort à 26,6%, en hausse de 5,5 points par rapport à 2019.

"Une croissance qui bénéficiera à la France"

Le groupe aux "75 maisons" est notamment porté par une "performance remarquable de l'activité Mode et Maroquinerie", la division phare du géant du luxe qui a engrangé 13,9 milliards d'euros à elle seule, soit une progression de 38% par rapport à 2019 grâce aux performances de Louis Vuitton, Dior, Fendi, Loewe et Céline qui "gagnent partout des parts de marché et atteignent des niveaux records de ventes et de rentabilité".

Les ventes de vins et spiritueux augmentent de 12% par rapport à 2019 à 2,7 milliards d'euros (+44% par rapport à 2020) portées par une demande soutenue aux Etats-Unis et un fort rebond en Chine, explique le groupe qui a pris en début d'année une participation de 50% du capital de la Maison de champagne Armand de Brignac, marque de champagne du célèbre chanteur et producteur américain Jay-Z.

La division Montre et Joaillerie progresse de 5% à 4 milliards d'euros (+71% par rapport à 2020), à la faveur de l'acquisition de Tiffany's. Parfums et cosmétiques restent en recul (-3% par rapport à 2019) mais le groupe note des "avancées rapides de ventes directes". Dans la distribution sélective, Sephora montre une bonne performance mais DFS est encore pénalisé par la reprise limitées des voyages internationaux, et les ventes reculent globalement. Même chose pour les parfums et cosmétiques, même si les ventes directes avancent.

"La croissance de LVMH bénéficie aujourd'hui, et bénéficiera encore davantage dans l'avenir, à la France, premier bassin d'emploi, principal pays d'origine de nos produits, auquel nos maisons sont fières d'apporter leur contribution", assure Bernard Arnault qui a inauguré récemment la Samaritaine en présence du président de la République Emmanuel Macron.

Les résultats semestriels des concurrents français de LVMH sont attendus mardi soir pour Kering et vendredi matin pour Hermès.