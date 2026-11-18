Boutique de luxe Louis Vuitton, appartenant au groupe français LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris le 23 avril 2024. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

D'après une étude du cabinet de conseil Bain & Company publiée ce mercredi, le secteur devrait enregistrer une progression comprise entre 0 et +2 %.

Les dépenses des consommateurs dans ce secteur au niveau mondial devraient atteindre 1.500 milliards d'euros en 2026, soit une évolution comprise entre 0 et +2 % (à taux de change constants) sur un an selon cette étude - réalisée en partenariat avec la Fondation Altagamma -, qui fait référence en la matière.

Sans retrouver les niveaux de croissance exponentielle qu’a connus le luxe jusqu'en 2022, l'évolution est toutefois plutôt favorable après plusieurs années de ralentissement pour les grandes maisons.

Le segment des biens de luxe devrait ainsi connaître un retour à la croissance après deux années de légère contraction, essentiellement grâce aux dépenses des gros clients, avec une progression annuelle estimée de 0 à 4 % en 2027.

Le luxe se réinvente

Mais il reste des zones d'ombre. En 2026, le cabinet estime que le nombre de clients pour le segment des biens de luxe devrait encore s'éroder, à 315 millions de personnes, soit 15 millions de moins sur un an. De 2022 à 2025, ce marché avait déjà perdu 70 millions de clients.

Les consommateurs réorientent en effet leurs dépenses entre les différentes catégories de luxe, "au profit des loisirs et divertissements haut de gamme. Sur les différents marchés, la joaillerie gagne du terrain, la beauté se renouvelle et, dans la mode, on observe des consommateurs qui oscillent entre les marques ou s’en détournent" , explique l'étude.

Et les consommateurs se tournent de plus en plus vers un luxe d'expériences, qui inclut aussi bien l'hôtellerie, les vins, les restaurants ou les croisières. Ce segment devrait atteindre 533 milliards d'euros en 2026, soit une croissance de 2 à 4%.

En termes de régions, l'Amérique du Nord, grand moteur du luxe, devrait connaître en 2026 une croissance attendue de 4 à 6 % (à taux de change constants), portée par la richesse locale.

L'Europe devrait enregistrer une hausse plus modeste, entre +1 et +3 %.

En Asie-Pacifique, "les gains localisés n'ont pas suffi à compenser le ralentissement de la Chine en dehors du secteur de l'hôtellerie, entraînant une baisse prévue de 2 à 4 %", selon le cabinet.