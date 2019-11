Lutte pour le climat : après DiCaprio, Greta Thunberg a rencontré Schwarzenegger

Le duo est presque improbable. L'acteur américain Arnold Schwarzenegger a posté ce mardi des clichés de lui, pédalant dans les rues de Santa Monica aux côtés de la jeune activiste suédoise Greta Thunberg. « C'était fantastique de rencontrer la semaine dernière @GretaThunberg, mon amie et mon héroïne, et de faire ensemble un tour de Santa Monica à vélo. J'étais tellement excité à l'idée de la présenter à ma fille Christina. Continue de nous inspirer Greta ! », a tweeté, visiblement très enthousiaste, l'interprète de Terminator et ancien gouverneur de Californie. It was fantastic to see my friend and one of my heroes @GretaThunberg last week and go on a bike ride around Santa Monica together and I was so pumped to introduce her to my daughter Christina. Keep inspiring, Greta! pic.twitter.com/3Q6ZuInJHY-- Arnold (@Schwarzenegger) November 4, 2019 Leur rencontre est loin d'être anodine : comme Greta Thunberg, arrivée à bord d'un voilier aux Etats-Unis en septembre, pour poursuivre son plaidoyer en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, Arnold Schwarzenegger s'active depuis près d'une décennie pour promouvoir R20, l'ONG spécialisée dans la défense de l'environnement dont il est à l'origine.« C'était un honneur de passer du temps avec Greta »Avant sa rencontre avec « Schwartzie », de 53 ans son aîné, la jeune suédoise avait déjà été vue en compagnie d'un autre monument du cinéma américain. Vendredi, Leonardo DiCaprio, lui aussi fervent défenseur de l'écologie, a posté sur Instagram une photo de lui, posant près de l'adolescente. Voir cette publication sur Instagram There are few times in human history where voices are amplified at such pivotal moments and in such transformational ways - but @GretaThunberg has become a leader of our time. History will judge us for what we do today to help guarantee that future generations can enjoy the same livable ...