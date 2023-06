information fournie par So Foot • 07/06/2023 à 10:00

Lutte contre le racisme : L’État de Rio de Janeiro adopte une loi « Vinícius Júnior »

Ils n’y avaient pas pensé avant ?

Après les incidents survenus au stade Mestalla de Valence fin mai, dans lequel Vinícius Júnior a été la cible d’insultes racistes durant son déplacement avec le Real Madrid, le gouvernement brésilien, avait vivemet indiqué vouloir prendre des mesures diplomatiques afin d’éviter que ce genre d’évènement ne se reproduise. Et l’État de Rio de Janeiro a été le premier à mettre ces démarches en œuvre. Ainsi, toute rencontre sportive sera temporairement ou définitivement arrêtée à la moindre suspicion d’insultes racistes. De plus, un protocole de lutte permettra aux victimes de porter plainte plus facilement.…

AC pour SOFOOT.com