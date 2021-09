Lutte contre le Covid et reprise économique, "priorités du gouvernement" d'ici 2022 affirme Castex

La lutte contre l'épidémie de Covid et l'amplification de la "reprise économique" seront les "deux priorités" de l'exécutif pour la fin du quinquennat, a déclaré mercredi Jean Castex à l'issue d'un séminaire gouvernemental à l'Elysée.

"Les deux priorités du gouvernement au cours des prochains mois seront donc très simples: prendre les mesures nécessaires encore et toujours pour nous protéger contre toute résurgence possible du risque épidémique; consolider et amplifier la reprise économique au service de l'emploi et du développement de notre potentiel productif", a indiqué le Premier ministre lors d'un point-presse à l'Elysée.

Sur le volet sanitaire, M. Castex a notamment plaidé pour "continuer à convaincre, celles et ceux de nos concitoyens qui doutent encore" de la vaccination "et aller vers celles et ceux, souvent âgés, précaires, isolés, qui se sentent à l'écart du système de soins".

Si "88% de la population en âge de se faire vacciner a reçu une première dose", le chef du gouvernement a insisté: "nous ne sommes pas au bout du chemin".

Le Premier ministre a rappelé qu'une "grande campagne de rappel vaccinal" était en préparation, en commençant par les plus de 65 ans. Les prochaines semaines seront également marquées par l'entrée en vigueur le 15 septembre de l'obligation vaccinale pour les soignants, ou encore la fin du remboursement des tests antigéniques ou PCR au 15 octobre.

Sur le plan économique, M. Castex a rappelé que la prévision de croissance s'établissait à 4% pour 2022 et a égrainé la bonne santé des indicateurs économiques, tout en appelant à "amplifier cette dynamique".

Dans cette perspective, l'exécutif veut s'attaquer aux problématiques de recrutement dans certaines filières, et "un plan ambitieux d'investissement dans les compétences" sera présenté d'ici fin septembre.

Pour les jeunes, M. Castex a rappelé qu'un revenu d'engagement était en cours d'élaboration et serait dévoilé "dans les prochaines semaines", consistant en un "accompagnement exigeant sur la base d'un contrat donnant-donnant et pour une durée limitée dans le temps".

En parallèle, des négociations salariales ont été lancées dans certaines branches, comme l'hôtellerie - café - restauration, afin de renforcer l'attractivité de ces métiers.

Parmi les autres réformes en cours, M. Castex a qualifié "d'indispensable" celle, controversée, sur l'assurance-chômage, qui sera progressivement appliquée "entre le 1er octobre et le 1er décembre".

"Un plan pour les travailleurs indépendants, dont l'objectif sera de faciliter la conduite de leurs activités et d'améliorer leur protection sociale", est également dans les tuyaux, tout comme "un nouveau dispositif d'assurance récolte" pour les agriculteurs faisant face aux "événements climatiques extrêmes".

Enfin, le plan d'investissements "France 2030", complément de l'actuel plan de relance et ciblé sur quelques "secteurs industriels et économiques d'avenir", sera présenté "au cours de la première quinzaine d'octobre", a déclaré M. Castex.