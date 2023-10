Lutte contre le blanchiment: le Groupe Egmont suspend la Russie

Organisation internationale spécialisée dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le Groupe Egmont a annoncé jeudi par communiqué suspendre la Russie "aussi longtemps que nécessaire", après avoir déjà imposé un premier train de sanctions à Moscou en décembre 2022.

Plus d'un an et demi après le début de l'offensive militaire russe en Ukraine, "la confiance est gravement entamée", écrit ce forum d'échange et de coopération pour les cellules nationales de renseignement financier, à l'instar de Tracfin en France ou FinCEN aux États-Unis.

"Le Groupe Egmont reste profondément préoccupé par les effets dévastateurs de l'agression militaire russe contre l'Ukraine et par son impact négatif" sur l'autorité ukrainienne de lutte contre le blanchiment.

Réunis mercredi, les responsables des différentes autorités de lutte antiblanchiment membres du Groupe Egmont ont donc décidé de "suspendre" Rosfinmonitoring, l'entité qui représente la Russie au sein du Groupe Egmont.

Cette suspension sera "aussi longue que nécessaire pour protéger les intérêts du Groupe Egmont et garantir sa capacité à atteindre ses objectifs", selon le communiqué.

En décembre 2022, l'organisation internationale basée à Ottawa avait déjà retiré à Rosfinmonitoring toute responsabilité dans l'organisation de réunions et interdit la présence physique de représentants de l'autorité russe à ces réunions.

Elle avait néanmoins laissé la possibilité à la Russie de participer à distance aux réunions, pour autant que leur hôte soit d'accord.

Le Groupe Egmont, spécialisé dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, réunit 170 autorités nationales.

En novembre 2019, le gendarme anti-blanchiment du Vatican avait été suspendu du forum d'échanges informatiques du Groupe Egmont à la suite d'une affaire de corruption. Sa suspension avait été levée quelques mois plus tard, en janvier 2020.