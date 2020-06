Lutte contre la pauvreté: une trentaine d'associations demandent à l'UE d'augmenter les moyens

Une trentaine d'associations européennes demandent mercredi à l'Union européenne d'augmenter "les moyens dédiés à la lutte contre la pauvreté et à l'aide alimentaire" dans le prochain budget, face à "une vague de pauvreté sans précédent aggravée par l'épidémie de Covid-19".

Le texte, signé en France par les Restos du Coeur, la Croix-Rouge, le Secours populaire et la Fédération française des banques alimentaires, appelle l'UE à renforcer le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) et augmenter les moyens dédiés à la lutte contre la pauvreté et à l'aide alimentaire, dans le budget européen 2021-2027.

L'examen du prochain budget ainsi que le plan de relance de 750 milliards d'euros, présenté par la Commission européenne le 27 mai, sont à l'ordre du jour du Conseil européen de vendredi, qui se réunit par visioconférence.

"Les besoins, déjà considérables aujourd'hui, seront croissants dans les semaines et mois à venir car la crise économique et sociale s'annonce longue et pourrait conduire à des situations explosives" préviennent les associations.

"Des millions d'Européens pourraient ainsi basculer, sans doute durablement, dans la précarité et la pauvreté. Ils ne doivent pas être laissés sur le bord de la route" ajoutent-elles.

Selon les quatre associations françaises signataires de l'appel, "87 millions d'Européens vivent déjà sous le seuil de pauvreté".