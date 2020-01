Lutte contre la fraude fiscale : vers une utilisation des réseaux sociaux sous conditions

On se réjouit, à Bercy, de constater que le Conseil Constitutionnel a validé il y a quelques jours, quasi en totalité, le budget de la France pour 2020 (Projet de loi de Finances ou PLF). Suppression intégrale de la taxe d'habitation, baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros ou encore baisse de l'impôt sur les sociétés : tout a été tamponné par la juridiction du Palais royal.Idem pour l'une des mesures les plus polémiques de ce budget : la collecte et l'utilisation par le fisc de données publiées sur les réseaux sociaux pour traquer les fraudeurs. Dans l'ensemble, l'article 154 de la loi de Finances - qui autorise donc la collecte de données sur Facebook, Instagram, Twitter ou encore Leboncoin puis le traitement automatisé - a été validé par le Conseil Constitutionnel.Ce dernier juge que « le législateur a assorti le dispositif contesté de garanties propres à assurer, entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée ». Pour le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, c'est une bonne nouvelle. Et, surtout un « outil de plus pour lutter contre la fraude », s'est félicité le ministre.Une censure partielle de la mesureToutefois, le Conseil Constitutionnel a retoqué une partie des nouveaux outils dont voulait se doter l'administration fiscale. Il interdit en effet « la collecte et l'exploitation automatisées de données pour la recherche du manquement sanctionnant d'une majoration de 40 % le défaut ou le retard de production d'une déclaration fiscale dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure. » LIRE AUSSI > Comment le fisc va traquer les fraudeurs grâce à un logiciel spécialDans les faits, si le fisc vous envoie une mise en demeure vous réclamant une déclaration fiscale, et que vous ne répondez ...