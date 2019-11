Lutte antiterroriste au Sahel : de la friture sur la ligne

La guerre se gagne ou se perd pas seulement sur le théâtre des combats mais aussi au niveau de l'opinion publique. On l'a vu jadis au Vietnam. Plus près de nous en Afghanistan d'où Américains et français sont partis sans rien régler si ce n'est finir par négocier avec les Talibans. Idem au Levant où on s'accommode en fin de compte de la dictature syrienne, de l'invasion turque au Kurdistan et du parrain russe. Les postures audiovisuelles de nos responsables politiques s'insurgeant contre le « déserteur » Donald Trump ne trompent personne. En premier lieu, les Kurdes qui se sont battus au sol à notre place contre les terroristes qui ont tué des Français à Paris. Au Sahel, l'engagement occidental a minima compensé par des effets d'annonces et des promesses d'aide non tenues a fini au bout de six ans de guerre par laisser des traces dans « la rue africaine » .Lire aussi Troupes étrangères au Sahel : le cycle infernal se poursuit au BurkinaLe doute s'est installéAprès les revers sanglants subis par l'armée malienne ou burkinabè, le doute s'est installé dans l'opinion de ces pays et de leurs alliés. Une opinion qui accuse désormais la France d'être responsable de ces défaites. Le dispositif Barkhane étant censé épauler les troupes africaines, si celles-ci sont mises en échec, c'est que les forces françaises et celles de l'ONU sont incapables de venir à bout des djihadistes. La théorie du complot circule même sur internet,...