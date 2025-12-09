 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lutte anticorruption: la Cour des comptes invite à clarifier les rôles et à plus d'"engagement gouvernemental"
information fournie par AFP 09/12/2025 à 17:38

Le premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici à Paris le 6 novembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici à Paris le 6 novembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Neuf ans après la loi Sapin 2, la Cour des comptes appelle mardi à davantage d'"engagement gouvernemental" pour renforcer les politiques de lutte contre la corruption en France, notamment en renforçant l'Agence française anticorruption (Afa).

Les politiques anticorruption en France obtiennent actuellement des "résultats contrastés" malgré un "cadre juridique solide", conclut la Cour dans son rapport.

"La France dispose aujourd'hui d'outil puissants mais elle a souffert ces dernières années d'un déficit de stratégie assumée", a souligné Pierre Moscovici, premier président de la Cour lors d'une conférence de presse mardi matin.

La loi Sapin 2, adoptée en 2016, vise à lutter contre la corruption et renforcer la transparence déjà encadrée par les lois relatives à la transparence de la vie publique votées en 2013 à la suite de l'affaire Cahuzac.

Elle impose notamment aux acteurs privés de mettre en oeuvre un ensemble de mesures anticorruption comme un dispositif d'alerte interne ou encore effectuer une cartographie des risques, sous le contrôle de l'Afa.

Dans son rapport, la juridiction financière présente l'Afa comme "un acteur central de prévention et de détection" de la corruption tout en dénonçant un fonctionnement limité par plusieurs facteurs dont un manque de moyens humains.

Elle souligne également que l'Afa est "parfois éclipsée" par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), créée en 2013 et qui dispose d'une autonomie supérieure.

- Trois scénarios -

En France, une multitude d'acteurs interviennent dans la prévention, détection et ou sanction des atteintes à la probité (Afa, HATVP, CNNCF...). Un ensemble jugé "complexe et peu lisible" par la Cour des Comptes qui appelle à une consolidation du rôle de l'Afa comme cheffe de file de l'action publique anticorruption.

Pour permettre "sa montée en puissance", la Cour présente trois scénarios: fusionner l'Afa et la HATVP au sein d'une haute autorité anticorruption ; transformer l'Afa en autorité administrative indépendante ou créer un comité interministériel dont le secrétariat général serait confié à son directeur.

Le 14 novembre, le gouvernement a adopté un nouveau plan de lutte contre la corruption pour la période 2025-2029 prévoyant justement la création d'un nouveau comité interministériel dont les travaux seront coordonnés par l'Afa.

Alors que depuis trois ans la France ne disposait plus de feuille de route officielle, ce plan de 36 mesures prévoit également le renforcement des dispositifs de formation et de prévention contre les risques d'atteintes à la probité.

Pour la Cour des comptes, l'efficacité de ce modèle dépendra "directement de l'engagement gouvernemental" dans la politique de lutte anticorruption.

Les signalements reçus par l'Afa pour des soupçons d'atteinte à la probité (infractions de corruption, trafic d'influence, concussion, prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics et favoritisme) ont presque doublé en 2024, selon son rapport annuel.

Selon ce rapport, 191.000 personnes ont été confrontées à une situation de corruption dans leur milieu professionnel en 2022, et les services de police et de gendarmerie ont constaté 934 infractions pour atteintes à la probité l'an dernier, soit 8,2% de plus qu'en 2023.

La Cour des comptes recommande également que l'Afa veille au "déploiement des référents déontologues" et "des dispositifs d'alerte interne obligatoires" dans le secteur public où les instruments de prévention et de détection sont jugés "encore lacunaires".

"Le secteur public est en retard dans la lutte contre la corruption par rapport au secteur privé", constate M. Moscovici.

La Cour appelle enfin à un "renforcement de la professionnalisation du traitement pénal", estimant que les atteintes à la probité donnent lieu à trop peu de sanctions.

En réponse à la publication de ce rapport, le ministre de la Justice précise qu'"une hausse du nombre de condamnations prononcées dans des affaires d'atteintes à la probité" est observée depuis 2020.

Il rapporte un "nombre record" de 78 condamnations à des peines d'emprisonnement ferme prononcées en 2024 et le chiffre de 407 condamnations pour corruption, contre 202 en 2023.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 17:43

    venant du type qui vient de propulser sa protégée Najat Vallaud-Belkacem à un poste de 12 keuros par mois alors qu elle n a aucune compétence pour ...

    On se f... de qui dans ce pays

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • batiment thales (Crédit: / Adobe Stock)
    Thales, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du mardi 9 décembre 2025 -
    information fournie par AOF 09.12.2025 17:51 

    (AOF) - Thales (+ 2,60% à 232,90 euros) Les valeurs européennes du secteur de la défense ont progressé après des informations rapportées par Bloomberg. L'agence de presse américaine affirme que l'Allemagne devrait passer des commandes militaires pour 52 milliards ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump à la Maison Blanche le 8 décembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    L'Ukraine devrait organiser des élections, selon Trump
    information fournie par AFP 09.12.2025 17:49 

    L'Ukraine, qui "a perdu beaucoup de territoires", devrait organiser des élections, a estimé Donald Trump dans un entretien mardi au site Politico, réitérant de vives critiques à l'égard du chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky. "Je pense que c'est le moment" ... Lire la suite

  • essilor luxottica raybans Milano (Crédit: / EssilorLuxottica médiathèque)
    EssilorLuxottica, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du mardi 9 décembre 2025 -
    information fournie par AOF 09.12.2025 17:48 

    (AOF) - EssilorLuxottica (- 5,57% à 286,30 euros) Le numéro 1 mondial de l'ophtalmie et de l'optique est sous pression alors que Google travaille sur deux modèles de lunettes intelligentes, qui viendront concurrencer ceux de Meta, avec qui EssilorLuxottica est ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent sans entrain
    information fournie par AFP 09.12.2025 17:47 

    Les marchés boursiers européens ont terminé sans élan mardi, prudents à la veille de la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) qui devrait se traduire, selon les investisseurs, par une nouvelle baisse des taux. Paris a cédé 0,69%, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank