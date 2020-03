Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lunary bat le leader ! Reuters • 22/03/2020 à 23:35









Lunary bat le leader ! par Victor Gatinel (iDalgo) En 2e division du LEC sur League of Legends, la formation de Lunary a piégé la Tony Parker Adequat Academy 1 à 0. Pourtant leader du classement, la TPAA démarre le match avec envie et détermination. Mais Lunary ne capitule pas et renverse la situation grâce à un jeu agressif et efficace. Finalement Lunary inflige la 2e défaite de la saison à son adversaire en 8 rencontres. En première division Vitality confirme qu'elle traverse une période difficile. La formation français compte 15 revers pour une victoire. A une journée de la fin de la première phase, les 6 qualifiés pour les play-offs sont connus. Il s'agit dans l'ordre du classement de G2 Esports, Fnatic, Origen, Mad Lions, Misfits Gaming et Rogue.

