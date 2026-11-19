Lula rend visite au chef indigène Raoni et le Brésil reconnaît son territoire

Le président brésilien Lula serre la main du chef indigène Raoni, le 19 novembre 2026, à Peixoto de Azevedo, dans l'Etat amazonien du Mato Grosso ( Brazilian Presidency / Ricardo STUCKERT )

Le président brésilien Lula a rendu visite jeudi à l'emblématique chef indigène Raoni Metuktire, qui a vu le territoire ancestral de son peuple reconnu par les autorités alors qu'il est gravement malade, en soins palliatifs.

Reconnaissable à son grand plateau labial, le cacique de 94 ans a commencé à parcourir le monde à partir de la fin des années 1980, rencontrant présidents, papes et têtes couronnées afin de les sensibiliser aux menaces que représente la destruction de la plus grande forêt tropicale de la planète.

Souffrant d'un cancer de l'appareil digestif, il a été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois, y compris la semaine dernière, en raison d'une infection pulmonaire et de problèmes de tension artérielle.

Réélu pour un quatrième mandat le mois dernier, Luiz Inacio Lula da Silva, 81 ans, a déclaré jeudi qu'il était "très angoissé" quand il a eu vent de cette hospitalisation alors qu'il se trouvait en Turquie pour la COP31, conférence de l'ONU sur le climat.

"Je voulais régler la question des terres où Raoni est né tant qu'il était encore en vie", a déclaré le président de gauche lors d'une cérémonie au cours de laquelle le ministère de la Justice a attribué le territoire autochtone Kapot Nhinore de façon permanente aux peuples Mebengokre (également connus sous le nom de Kayapo) et Yudja.

Ce territoire plus vaste que le Luxembourg est le berceau ancestral du cacique, qui lutte depuis des décennies pour assurer sa protection.

"Moment historique"

Avant la cérémonie, Lula a rendu visite à Raoni à Peixoto de Azevedo, une ville de l'État du Mato Grosso (centre-ouest), non loin du village amazonien où il vit depuis des décennies.

Des images de la rencontre montrent le chef alité, les cheveux gris, portant autour du cou un collier orange sur lequel figure son prénom.

"Il n'y a pas de Brésilien plus authentique que Raoni. Il représente le passé, le présent, et ses idées représentent l'avenir des peuples indigènes dans ce pays", a affirmé Lula.

Proche de Lula, Raoni était à ses côtés lors de son investiture pour un troisième mandat, en janvier 2023.

Cela ne l'a pas empêché de critiquer le soutien du président de gauche à un projet d'exploration pétrolière au large de l'Amazonie.

L'ordonnance signée jeudi par le ministère de la Justice constitue une étape cruciale vers l'homologation officielle en tant que réserve autochtone par décret présidentiel.

Roiti Metuktire, petit-fils de Raoni, a souligné auprès de l'AFP l'importance que ce territoire soit reconnu tant que le cacique est encore en vie.

"Nous avons compris qu'il s'agit du dernier souhait qu'il espère voir se réaliser de son vivant. Même s'il est alité et sous traitement, il a mentionné qu'il attendait encore ce document. Cela signifie énormément pour nous", a-t-il déclaré.

"C'est un moment historique, car il s'agit du territoire du cacique Raoni, une référence pour tous les Brésiliens", a affirmé pour sa part le ministre des Peuples indigènes, Eloy Terena, lors de la cérémonie jeudi.

Pressions

De nombreux experts estiment que les réserves indigènes jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique, agissant comme un rempart contre la déforestation et les incendies.

Les territoires autochtones au Brésil subissent une pression intense de l'agro-négoce, de l'orpaillage illégal et des trafiquants de bois.

Signe de cette pression subie par les peuples indigènes: cette semaine, un groupe d'une vingtaine de membres émaciés d'une tribu volontairement coupée du monde est sorti de son isolement dans la forêt amazonienne pour demander de la nourriture dans un village.

Selon un rapport de Greenpeace publié en 2023, plus de 47.000 des 362.000 hectares du territoire de Kapot Nhinore sont actuellement utilisés comme pâturages ou pour la culture du soja.

Des agriculteurs ont soutenu lors d'une audition au Parlement en 2023 que la démarcation du territoire Kapot Nhinore aurait de graves conséquences économiques, expliquant que 100.000 têtes de bétail sont élevées sur ces terres.

"Il reste des batailles (juridiques) à mener, il y a plus de 200 propriétés (rurales) sur ces terres", a reconnu Lula.

Le Brésil compte près de 800 terres indigènes - dont environ 60% ont été totalement homologuées — accordant aux peuples autochtones l'usage exclusif de ces zones et confiant à l'Etat la responsabilité de les protéger.