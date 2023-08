Lukeba à Leipzig : l'OL face à sa nouvelle réalité

Le bras de fer entre Castello Lukeba et l’OL a finalement tourné à l’avantage du joueur, qui a vu son souhait de rejoindre le RB Leipzig être exaucé. Un transfert qui affaiblit encore un peu plus le secteur défensif lyonnais, et qui en dit long sur le statut actuel du club.

Souvent seul à surnager dans un bateau lyonnais qui a encore tangué la saison dernière et auteur d’un Mondial U20 globalement intéressant, Castello Lukeba a logiquement attiré les yeux des recruteurs européens cet été. Le défenseur avait dans un premier temps exprimé son désir de rester dans le Rhône, avant que Leipzig ne se pointe, et qu’il finisse par trouver un accord verbal sur un contrat de cinq ans avec le club allemand. Côté lyonnais, il n’était d’abord pas question de laisser filer le talent le plus prometteur de son effectif, avant que le Français n’entreprenne les grandes manœuvres afin de faire comprendre à sa direction que sa tête était déjà au sein du projet Red Bull. Signe d’un empowerment toujours plus grand des joueurs, John Textor a fini par craquer sans trop avoir son mot à dire. Un pouvoir de décision grandissant pour les joueurs, certes, mais la réalité est aussi celle d’un club qui ne rivalise plus dans la cour des très grands, voire des grands tout court, et qui ne peut que finir par accepter quand l’un d’eux toque à la porte.

Budget serré et stratégie remise en cause

La préparation estivale moribonde de l’OL n’a sans doute rien fait pour changer la réflexion du joueur, bien décidé à aller découvrir la Ligue des champions cette année, pendant que le projet lyonnais avance au ralenti. Face à la DNCG, Textor n’avait pas promis de vendre son défenseur, ce qui avait exposé le nouveau boss des Gones à des sanctions, à savoir un encadrement de la masse salariale et une limite de 25 millions d’euros à dépenser sur le marché. Plus frustrant encore : les 35 millions récoltés avec le départ de Lukeba à Leipzig (et la somme de 1,7 million rapportée par le départ de l’indésirable Karl Toko Ekambi vers l’Arabie saoudite) ne pourront donc pas être réinjectés dans le budget transferts du club. En ayant déjà dépensé 14 millions en recrutant Clinton Mata, Skelly Alvero et Duje Ćaleta-Car, Lyon se retrouve désormais contraint de se renforcer à moindre prix. La charnière Ćaleta-Car-Lovren tiendrait la route pour débuter la saison, et l’OL chercherait maintenant un joueur de complément. Le dévolu aurait été jeté sur l’Irlandais Jake O

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com