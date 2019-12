Lukas Podolski : "Champion du monde, c'est pas écrit sur mon front, hein !"

Il est plus proche de la fin que du début. Actuellement au Vissel Kobe, sans doute plus pour très longtemps, Lukas Podolski fait le point : la mentalité japonaise, une embrouille avec Breitbart, son goût des glaces, du voyage, son peu d'intérêt pour les coachs italiens et le 13 novembre 2015 au Stade de France.

J'avais une piste sérieuse pour Monaco, à l'été 2009, quand j'étais au Bayern. Mais on n'est pas allés jusqu'aux discussions finales. J'avais aussi eu une offre de Manchester City, qui m'avait rencontré dans un hôtel. Mais je suis revenu à Cologne finalement.Le foot de rue même. J'étais tout le temps dehors à jouer au foot. Je suis hyper content d'avoir vécu à cette période où le foot se jouait encore dans la rue. Parce qu'aujourd'hui... Dans la rue, t'apprenais des gestes que tu ne peux pas apprendre dans les clubs. La rue, c'est la culture du dribble, du contact, de la bagarre aussi, du petit terrain, des types de plein de pays, des matchs contre des darons à trois enfants. C'était comme ça, mon enfance.Je te dis oui, direct. Ça me semblait normal d'être dans la rue avec le ballon. Ça ne parlait pas d'argent, on ne te promettait pas à boire, à manger, ni une douche. Non, t'allais jouer et marquer des buts. Point. Quand je vois les gamins des académies aujourd'hui... T'as l'impression qu'ils n'ont qu'un chemin possible pour faire leur éducation foot : on te dit à qui passer le ballon, t'as déjà des séances vidéo, tu dois forcément être bon à l'école, ça parle déjà d'argent. Ils ont tout. Les académies leur lavent leurs sous-vêtements, leur donnent le PQ, voire leur lavent le cul ! Faut qu'on les laisse un peu plus jouer. Mais c'est le nouveau monde, et je vois pas comment on peut changer ça. Si un jour, je suis coach de gamins, j'entraînerai comme j'aime. Tu ne me verras pas derrière un ordi portable à lui expliquer qu'il faut courir dans telle ou telle direction, à 70% d'intensité, ses kilomètres parcourus, les saloperies de stats. Le foot, c'est pas ça. Mon but ne serait pas de faire de ce gamin un joueur capable de gagner la Bundesliga. Non, j'essaierais plutôt de développer au maximum son potentiel, sa qualité intrinsèque pour qu'il devienne