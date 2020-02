Lukas Brud (Ifab) : "Je doute que le principe même de la loi sur le hors-jeu changera"

Ces dernières semaines, certaines personnalités du football ont appelé, en réponse aux polémiques nées de la vidéo, à un changement de la règle du hors-jeu. Mais aucun changement ne sera apporté sans que l'International football association board (Ifab), l'organisme qui édicte les lois du foobtall, n'ait donné son accord. Entretien vérité avec son secrétaire général, Lukas Brud.

Ce qui peut être fait dans les années à venir est très compliqué à évaluer. Le hors-jeu, ça a fonctionné pendant des années et désormais, avec la vidéo, c'est un nouveau défi qu'il faut relever. Mais je ne pense pas que ce défi concerne la loi en elle-même, je pense qu'il concerne l'acceptation de la part du public que l'on dispose désormais d'un outil qui nous permet de prendre des décisions très précises. Dans le passé, quand un arbitre assistant signalait très justement un hors-jeu de quelques centimètres, on le félicitait. Maintenant, on a la capacité d'être encore plus précis. Je comprends les débats que cela suscite, mais il va falloir s'y habituer. Et je peux vous assurer que dans certains pays qui utilisent la vidéo, cette évolution est très bien reçue. Je doute que le principe même de la loi changera, mais il est possible que l'on y apporte quelques ajustements. Une chose est sûre, ça ne sera pas cette année.On ne peut pas vraiment introduire de tolérance dans la loi. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais l'idée d'une tolérance, c'est de couvrir une certaine marge d'erreur. Et cette marge d'erreur ne vient pas de la technologie, mais de son utilisation. Les lignes de hors-jeu que l'on voit à la télévision ne sont pas des indicateurs automatiques, ce sont des outils manuels destinés à aider l'arbitre à identifier la position de hors-jeu. Dans la mesure où c'est un humain derrière la machine, il y a toujours une dose d'erreur, donc toujours un degré de tolérance.