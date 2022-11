Luka Elsner : "On a clairement dépassé nos attentes"

Fin 2020, l'entraîneur franco-slovène était viré par Amiens et quittait la France après une première expérience mitigée. Revenu cet été, au Havre, dans les valises de Mathieu Bodmer, il savoure : le HAC est leader de Ligue 2 et brille par son projet de jeu positif. L'heure est à un premier bilan, forcément très riche.

Comme j'ai grandi en France, j'ai vu Le Havre en D1 dans les années 1990. Mon père a aussi affronté le HAC quelquefois, donc, au-delà de son statut de club doyen en France, ce n'était évidemment pas un club inconnu à mes yeux. Il y avait aussi ce côté club formateur fort, reconnu en France, mais aussi à l'étranger. Avant d'être contacté par le club, c'est ça qui me venait tout de suite à l'esprit.Pas du tout. J'ai simplement été séduit par un projet qui semblait bien correspondre à ce que je suis et à ce que je sais faire. J'ai aussi été attiré par des personnes, notamment Mathieu Bodmer. Sur le papier, j'ai rapidement eu le sentiment de disposer des bonnes ressources pour pouvoir être performant au service du club. Mes questions étaient là : qu'est-ce que je peux apporter ? Quel type de projet essayons-nous de construire ? Je suis un coach qui aime bien entraîner, développer des joueurs, et le contexte semblait parfait pour ça. Après, c'est sûr que je voulais revenir en France. Mon attache à ce pays est immense.Honnêtement, beaucoup de choses. La Belgique est un pays que je connais maintenant plutôt bien footballistiquement. J'ai trouvé mon passage à Courtrai très positif parce qu'il y avait la construction étape par étape d'un projet dans un contexte "petit club", mais avec une vraie identité. Au Standard, ça a été plus difficile, pour des raisons multiples. Ça a été un tout autre environnement : celui d'un grand club, avec un contexte pas simple dans lequel il fallait malgré tout essayer d'être performant. J'ai retrouvé un football très dynamique, un peu plus joueur que le football français, donc d'autres choses à mettre en place en matière de vigilance défensive. C'est un championnat exigeant, avec beaucoup de qualités individuelles, une place importante donnée aux jeunes... Des choses qui m'ont finalement