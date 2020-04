Luka Elsner : " C'est déjà compliqué pour les virologues, alors pour les entraîneurs... "

Dix-neuvième de Ligue 1 avec Amiens avant l'arrêt du championnat, Luka Elsner est actuellement confiné chez lui, en Picardie, où il jongle entre les devoirs de sa fille et un travail tactique approfondi afin de préparer au mieux l'opération maintien qui attend son équipe à la reprise. Entretien bilan des premiers mois du technicien slovène en France et tentative de projection sur l'avenir.

"Ma petite est en CP, donc pour l'instant, j'arrive à suivre. Il n'est pas certain que quand elle passera au collège, je pourrai être aussi à l'aise. Pour le moment, l'écriture, les calculs 2+2 ou 10+10, je m'en sors encore."

Je pense que j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai ma femme et ma fille avec moi. On a des journées plutôt remplies. Pendant les phases où la petite devrait être à l'école, il y a pas mal de devoirs à faire, je pense que tous les parents sont dans la même situation que nous. Du côté du club, on a aussi pas mal de choses à faire, entre l'organisation et la planification des entraînements individuels pour les joueurs, en tout cas les suggestions qu'on leur fait. Côté staff, on s'organise pour faire un maximum de formations pour simplement progresser en tant qu'entraîneur. Et il y a la partie gestion avec les dirigeants, où l'on discute de la situation actuelle. On remplit les journées au maximum, je pense que c'est la bonne méthode pour faire en sorte qu'elles ne paraissent pas trop longues. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien.Si, évidemment... On est comme tout le monde. Celui qui est passionné par son métier, ce qui est mon cas, ressent ce manque.Ma petite est en CP, donc pour l'instant, j'arrive à suivre.Il n'est pas certain que quand elle passera au collège, je pourrai être aussi à l'aise. Pour le moment, l'écriture, les calculs 2+2 ou 10+10, je m'en sors encore.