Luiz Henrique, nouvelle recrue de Botafogo, possède une clause pour rejoindre Lyon

À ne pas confondre avec Luis Henrique de l’OM, lui aussi habitué des allers-retours avec le Brésil.

Le club carioca de Botafogo, appartenant au Groupe Eagle et donc dans le même groupe que l’OL, a recruté cet hiver Luiz Henrique en provenance du Real Betis pour la somme de 20 millions d’euros, bonus compris. À 23 ans, seulement dix-huit mois après son arrivée en Espagne, il retourne dans son pays natal, mais pourrait ne pas s’y éterniser. C’est ce qu’a révélé son agent Amaury Nunes : « Il y a une clause qui a été insérée dans le contrat, à notre demande et à celle de Luiz, pour qu’il puisse aller à Lyon s’il y a un intérêt de la part du joueur et du club. Ce n’est pas une obligation qu’il y aille. Son contrat est avec Botafogo et il fera de son mieux pour aider Botafogo. » …

QF pour SOFOOT.com