Luis Suárez vers l’Inter Miami

Le Tonton Flingueur va rejouer avec La Puce.

En fin de contrat avec Grêmio, Luis Suárez (36 ans) devrait filer à l’Inter Miami, selon The Athletic . Un contrat court d’un an l’attendrait en Floride, là où évoluent déjà Jordi Alba, Sergio Busquets, et bien évidemment le tout frais athlète de l’année et octuple Ballon d’or : Lionel Messi.…

AL pour SOFOOT.com