Luis Suárez n'aurait pas signé au Real Madrid à cause de sa morsure sur Giorgio Chiellini

Un croc qui coûte cher.

En pleine bourre à Liverpool durant la saison 2013-2014, Luis Suárez savait que l’été suivant cet exercice allait être mouvementé. Dans l’émission La Mesa , enregistrée à Miami où il évolue désormais, l’Uruguayen est revenu sur cet épisode de sa carrière, où il aurait pu filer dans la capitale espagnole plutôt qu’au Barça, avant de voir le transfert capoter pour une raison un peu particulière. « Mon agent parlait avec le Real Madrid. Avant la Coupe du monde 2014, le Real Madrid voulait me recruter et tout se passait bien… Ils pensaient vendre Benzema à Arsenal, tout était fait. Quand la Coupe du monde a commencé, le Barça est entré dans la course et j’ai évidemment préféré le Barça. Avec l’histoire des morsures, l’intérêt du Real Madrid a diminué et le Barça est devenu plus intéressé… Finalement, j’ai eu les deux options et j’ai choisi le Barça parce que c’était mon rêve » , raconte le mordeur fou.…

AL pour SOFOOT.com