29/08/2023

Luis Suárez fait encore des siennes au Brésil

Probablement meilleur acteur que Frank Lebœuf.

Luis Suárez est un joueur qui en fait des caisses sur un terrain. Même à 36 ans, l’Uruguayen fait tout pour entrer dans la tête de ses adversaires. L’attaquant de Grêmio, qui recevait Cruzeiro ce lundi (3-0), a réussi à rendre fou un de ses adversaires. Juste avant la pause, le Pistolero , qui avait ouvert le score, se fait bousculer avec force par Luciano Castán, vers la ligne médiane, au bord des zones techniques. L’ancien Barcelonais, au sol, se plaint et montre à l’arbitre que sa grolle s’est déchaussée sur le contact. Agacé, Marlon prend sa demi-paire de crampons et la balance hors du terrain. Une attitude qui lui vaut un carton jaune et une nouvelle protestation.…

LT pour SOFOOT.com