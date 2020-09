Luis Suárez à l'Atlético, la fausse bonne idée ?

Annoncé en Italie, et plus précisément à la Juventus, Luis Suárez va finalement rester en Espagne puisque, selon toute vraisemblance, il devrait signer dans les prochaines heures avec l'Atlético de Madrid. Un fit parfait sur le papier, sauf que cette idée pourrait très vite se révéler être contre-productive.

Tu sais que tu es un mordu de Suárez quand...

Simeone, Luis Suárez, Diego Costa, nés pour s'aimer

Netflix n'a qu'à bien se tenir, le Barça a ringardisé toutes les séries de la plateforme avec son nouveau feuilleton. Après un premier épisode palpitant "Lionel Messi se queda" et en attendant le troisième "Memphis Depay, el nuevo Johan Cruyff", lessont en train de boucler le deuxième épisode "Adios Luis Suárez". Attention spoiler si vous n'avez pas encore eu le temps de vous mater cet épisode riche en rebondissements. Blessé en fin de saison dernière et moins mordant qu'il y a quelques années, l'Uruguayen n'entre pas dans les plans du nouveau coach Ronald Koeman. Une aubaine pour la Juventus en quête d'un numéro 9 pour remplacer Gonzalo Higuaín, parti à l'Inter Miami.Problème, si Luis Suárez est considéré comme européen en Espagne - en raison de sa femme italienne -, ce n'est pas le cas en Italie où il est extra-communautaire. La Juventus n'ayant plus de places disponibles, l'arrivée de Luis Suárez est liée à l'obtention de son passeport italien, qu'il pourrait obtenir via sa femme. Sauf qu'après un examen passé à Pérouse, il s'avère que la mission est impossible à réaliser avant la date butoir du 6 octobre prochain. Tant pis, l'ancien de Liverpool aurait trouvé un nouveau point de chute parfaitement adapté pour lui : L'Atlético de Madrid. QuelA priori, cette arrivée de Luis Suárez est un fit parfait. Pour le club déjà, qui remplacerait un Álvaro Morata dépressif - qui va tenter de retrouver le sourire qu'il a perdu depuis son départ à la Juventus en retournant à Turin - par un tueur à gage qui, contrairement à l'Espagnol, ne rate jamais une occasion de planter. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com