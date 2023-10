Luis Rubiales va faire appel de sa suspension

On l’avait presque oublié.

Suspendu ce lundi matin pour une durée de trois ans par la FIFA, l’ancien président de la fédération espagnole de football a annoncé dans la foulée qu’il comptait faire appel de sa suspension. Dans un communiqué, l’ancien joueur de Levante exprime son profond désaccord avec cette décision, sans vraiment se remettre en question. « J’irai jusque devant les ultimes instances pour que justice se fasse et que la vérité éclate , écrit-il en préambule. Grâce aux nombreux efforts de certains politiques, médias et institutions, la disproportion et l’injustice commises deviennent de plus en plus claires. Les gens, très majoritairement, le savent très bien. » Une formulation qui conclut aussi son propos.…

JF pour SOFOOT.com