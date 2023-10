Luis Rubiales suspendu trois ans par la FIFA

Plus de deux mois après avoir embrassé de force Jenni Hermoso, Luis Rubiales, déclaré « coupable d’infraction à l’article 13 du Code disciplinaire de la FIFA » , vient d’être interdit « d’exercer toute activité relative au football aux niveaux national et international pour une durée de trois ans» par la Commission de Discipline de la FIFA qui l’indique dans un communiqué.

The FIFA Disciplinary Committee has banned Luis Rubiales, the former president of the Spanish Football Association, from all football-related activities at national and international levels for three years…

FP pour SOFOOT.com