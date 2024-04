Luis Rubiales plaide non coupable dans le scandale de corruption à la fédération

Nouvelle info dans la crise du football espagnol.

Placée sous tutelle, la fédération espagnole voit son plus grand démon ressurgir. L’ex-président, Luis Rubiales, a en effet été entendu lundi, dans le cadre d’une audition liée au scandale de corruption auquel aurait été lié l’ancien joueur entre 2018 et 2023. Au cours de celle-ci, il a affirmé être innocent et ne pas avoir reçu de façon « irrégulière » d’argent durant son mandat. Droit dans ses bottes, il a tenu à ce qu’on ne salisse pas son nom. « Ce que je maintiens et maintiendrai toujours, et je suis convaincu que la justice sera rendue, c’est qu’il n’y a jamais eu d’argent reçu de manière irrégulière, il n’y a jamais eu d’appel d’offres irrégulier » , a-t-il déclaré, pas inquiet.…

JF pour SOFOOT.com