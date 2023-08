information fournie par So Foot • 27/08/2023 à 15:09

Luis Rubiales lâché par la Fédération espagnole ?

L’étau se resserre très fort.

Déjà suspendu 90 jours par la FIFA, Luis Rubiales se retrouve chaque jour un peu plus isolé, à l’exception de ses plus proches alliés (quoique). Mais sa punition pourrait être allongée dès lundi selon plusieurs médias espagnols. À la suite d’une demande émanant directement du gouvernement, le Tribunal administratif des sports espagnol va se réunir ce lundi pour étudier une suspension plus conséquente des fonctions de Rubiales pour « infractions très graves » .…

FG pour SOFOOT.com