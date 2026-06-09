Luis Muriel offre un titre à son club en Colombie

Trente-cinq ans, toutes ses dents, et encore un peu de mordant. Luis Muriel fait partie de ceux que l’âge n’a pas encore entamé et le Colombien en profite pour continuer à gagner des titres. Revenu cet hiver à Junior, son club d’enfance, l’ancien joueur du FC Séville a inscrit un doublé dans la finale aller de la Apertura (phase aller) du championnat colombien , lors de la victoire 3-0 de son équipe face à l’Atletico Nacional mercredi dernier.

Grâce à une courte défaite dans le nuit de lundi à mardi lors du match retour (1-0), le club de Baranquilla a soulevé un nouveau trophée , leur douzième dans le championnat national.…

OC pour SOFOOT.com