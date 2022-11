Luis Fernando Suárez : " Il faut savoir oublier pourquoi tu as gagné "

Le Colombien Luis Fernando Suárez, 62 ans, est un peu le Bora Milutinović latino-américain. Après l'Équateur (2006) et le Honduras (2014), celui qui a aussi officié dans de nombreux clubs dirigera le Costa Rica au Qatar. Avant d'en découdre avec l'Espagne, cet amateur de psychologie sportive se confie sur sa recette gagnante.

Espagne Costa Rica 23/11/2022 - 17h Coupe du monde 2022 Diffusion sur

"On s'est alors demandé quel type de joueurs nous manquait. Et on a appelé de nouveaux éléments, notamment…

Mon premier objectif, c'est de comprendre la manière de penser des joueurs, mais aussi de la population du pays dans lequel je vais travailler, pour créer un lien affectif. Et pour le Costa Rica, ça a été difficile, car j'ai disposé de peu de temps. Avec l'Équateur, par exemple, quand je suis arrivé au début de la campagne éliminatoire, je connaissais déjà le pays, car j'avais été l'entraîneur adjoint de Francisco Maturana pour la Coupe du monde 1998.Comme entraîneur, on peut avoir des peurs, se reposer sur des précédents, mais là, faute de temps, on a rapidement tranché. Notre diagnostic était qu'il fallait faire un changement express, et on a osé le faire. La leçon apprise, c'est que, même s'il est plus confortable de mener un processus long, on peut former rapidement un groupe en se focalisant sur la synergie entre les joueurs, plus encore que sur les qualités individuelles.