Luis Enrique veut « renouveler le permis de conduire »
La Ligue des champions pour lancer la saison ? Après des premiers matchs compliqués, avec une seule victoire lors de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, le PSG revient en C1 pour garder sa couronne. C’est contre le Slovan Bratislava , a priori l’adversaire le plus abordable, que Paris commence sa campagne européenne. Mais attention au piège slovaque : « On va jouer un match apparemment facile mais il n’y a pas de match facile. Il faut rester concentré » , affirme Luis Enrique.
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