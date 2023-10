Luis Enrique : « Strasbourg ? C'est un match beaucoup plus difficile que celui contre Milan »

La langue de bois de Lucho.

La trêve internationale terminée, Luis Enrique a pu retrouver son exercice favori ce vendredi : la conférence de presse. Plus sérieusement, l’Espagnol a d’ailleurs été questionné sur son goût ou non pour ces sorties face aux journalistes. Ce à quoi il a répondu : « J’aime beaucoup. Le problème est que vous êtes de moins en moins nombreux, je vais finir tout seul. J’apprécie les interviews, les conférences de presse, le terrain en tant qu’entraîneur, surtout quand on gagne. Comme tous les entraîneurs, je me sens bien et j’essaie de renvoyer l’affection que je reçois. Si tu me poses une question de manière agréable, je te répondrai de manière agréable. » …

AL pour SOFOOT.com