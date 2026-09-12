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Luis Enrique rend hommage à Éric Roy
information fournie par So Foot 12/09/2026 à 15:01
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Luis Enrique rend hommage à Éric Roy

Luis Enrique rend hommage à Éric Roy

Le match hommage. En amont de la réception du PSG, ce dimanche, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le Stade brestois s’apprête à rendre hommage à Éric Roy, son entraîneur, décédé le 17 juin dernier d’un cancer. Luis Enrique, entraîneur du PSG, a compris que ce match était chargé en émotions. « Ce sera un très bel hommage pour une personne à part , a commenté l’Espagnol en conférence de presse de veille de match, rapportée par L’Équipe . Sa capacité à lutter ces dernières années, a montré à tout le monde que, quel que soit ton état de santé, tu es prêt… Il ne sera pas là mais il sera avec nous tous . Il va nous manquer. C’est la vie, il faut continuer. Il serait très heureux de voir cet hommage. »

Par ailleurs, le coach du PSG a insisté sur le fait que son équipe avait besoin de points en Ligue 1 , où le double champion d’Europe en titre ne s’est pas encore imposé cette saison. « L’équipe est prête pour surmonter cette situation (au classement) à laquelle on n’est pas habitués. On a besoin de points, d’être plus près des premiers. »

UL pour SOFOOT.com

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