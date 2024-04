information fournie par So Foot • 23/04/2024 à 16:44

Luis Enrique « n’a pas de onze de départ type »

Toujours un peu taquin avec les journalistes, le Luis Enrique.

En conférence de presse avant le déplacement du Paris Saint-Germain contre Lorient (29 e journée de Ligue 1), l’entraîneur a philosophé sur la notion du onze titulaire en réponse à des questions sur le sujet. « Il y a un onze de départ meilleur que les autres ? Ah, je ne savais pas. Non, on n’a pas un onze de départ type , a commencé le coach. Quand on a un effectif aussi riche, avec des joueurs si compétitifs… Je fais attention à ce que je vois pendant les matchs, mais aussi les séances pour choisir mon onze. Même si j’ai deux joueurs en forme, je peux prendre une décision différente en fonction du profil de l’équipe adverse. Je sais que vous aimez cette notion d’équipe type, mais il est important que tous les joueurs sentent qu’ils ont quelque chose à jouer lors des entraînements. » …

FC pour SOFOOT.com