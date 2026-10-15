Luis Enrique n'a pas aimé « voir un tel écart à la mi-temps »

Fine bouche, vous dites ? De sortie ce mercredi à Manchester, le Paris Saint-Germain a servi une des mi-temps dont lui seul a le secret , poussant l’Etihad Stadium au silence. À 0-3, les doubles champions d’Europe pouvaient penser avoir fait le plus dur, mais ce n’étais pas particulièrement l’avis de Luis Enrique. S’il a pris son pied devant « un match passionnant » , l’Asturien a confié en conférence de presse ne « pas aimer voir un tel écart de 3-0 à la mi-temps » .

Un problème de riche ? Oui mais pas que : « L’adversaire prend beaucoup de risques ensuite. Et toi tu penses que tu as gagné. On a vécu des moments difficiles. Si tu as de la malchance, tu perds ce match. » , développe le coach parisien.…

MR pour SOFOOT.com